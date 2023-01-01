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Играем вместе
1-й сезон

Играем вместе (мультсериал, 2014) сезон 1 смотреть онлайн

8.62014, Higher the Better 10 серий
Мультсериалы6+
Серия в подписке «Wink Дети»

Сезоны и серии

1-й сезон

Сюжет

Два друга, Китеко, простоватый жираф, и Уми, жизнерадостный сурикат, наблюдают за повседневной жизнью малышей. От детей они узнают много нового: о повседневных занятиях, приключениях на экскурсии и о том, как весело играть с друзьями. Вместе с ними общению со сверстниками учится Ваш малыш.

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