Играем вместе (мультсериал, 2014) сезон 1 серия 6 смотреть онлайн

1-й сезон
8.12014, Higher the Better
Мультсериалы6+
Два друга, Китеко, простоватый жираф, и Уми, жизнерадостный сурикат, наблюдают за повседневной жизнью малышей. От детей они узнают много нового: о повседневных занятиях, приключениях на экскурсии и о том, как весело играть с друзьями. Вместе с ними общению со сверстниками учится Ваш малыш.

Страна
Венгрия, Словакия
Жанр
Мультсериалы
Время
3 мин / 00:03

