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Гримм
2-й сезон

Гримм (сериал, 2013) сезон 2 смотреть онлайн

9.52013, Grimm 22 серии
Фэнтези, Детектив18+

Этот сезон пока недоступен

О сериале

Детективный фэнтези-сериал от создателей «Баффи». Предчувствуя скорую смерть, тетушка Мари рассказывает своему племяннику Нику семейную тайну. Так портлендский полицейский узнает, что является потомком охотников на нечисть Гриммов, и пришло его время бороться с потусторонним злом.

Страна
США
Жанр
Мистика, Ужасы, Драма, Фэнтези, Детектив

Рейтинг

7.9 КиноПоиск
7.9 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Гримм»