Градусы риска (сериал, 2015) сезон 1 смотреть онлайн

От этого никуда не деться — алкоголь очень давно присутствует в жизни человека. И большинство людей думает, что это очень простая, буквально элементарная вещь. На самом деле, это не так. Ученым до сих пор известно о нем далеко не все. Взаимодействуя с человеческим организмом, С2Н5ОН отзывается непредсказуемыми реакциями. В фильме «Градусы риска» мы аккумулировали научные знания об алкоголе за последние 100 лет, собрали и «по косточкам» разобрали множество мифов об этом древнем напитке. И дали, наконец, ответ — какие народные методы борьбы с похмельем работают, а какие — нет, и почему.

