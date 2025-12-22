Голяк (сериал, 2022) сезон 4 смотреть онлайн
9.12022, Brassic 8 серий
Комедия, Детектив18+
Этот сезон пока недоступен
О сериале
Британский комедийно-драматический сериал «Голяк» — история о маленьком городке, безденежье и людях, которые отчаянно пытаются заработать.
Обаятельный бездельник Винни живет в захолустной деревушке на севере Англии. Вместе с верными друзьями он постоянно придумывает способы добыть деньги: от мелких афер до откровенно нелепых махинаций. Работы в округе нет, но Винни не теряет бодрости духа даже тогда, когда все рушится, а вокруг одни неприятности. Ведь главное в жизни — это друзья, родные и способность посмеяться над любой бедой.
Если ищете телешоу с колоритными героями и острым, а временами даже едким юмором, обратите внимание на «Голяк». Смотреть телешоу — это получать ударную дозу оптимизма в каждой серии.
СтранаВеликобритания
ЖанрКомедия, Криминал, Детектив
Рейтинг
8.6 КиноПоиск
8.4 IMDb
- ДРРежиссёр
Джон
Райт
- ДХРежиссёр
Джон
Хардвик
- ДГАктёр
Джозеф
Гилган
- МКАктриса
Мишель
Кигэн
- РСАктёр
Райан
Сэмпсон
- ДМАктёр
Дэмиен
Молони
- АХАктёр
Аарон
Хеффернан
- ТХАктёр
Том
Хэнсон
- ПТАктёр
Парт
Такерар
- СЭАктёр
Стив
Эветс
- ДХАктриса
Джоанна
Хигсон
- Актриса
Брона
Галлахер
- ДБСценарист
Дэниэл
Блоклхёрст
- ДЛПродюсер
Дэвид
Ливингстоун
- ДБПродюсер
Дэниэл
Блоклхёрст
- ДГПродюсер
Джозеф
Гилган
- АВОператор
Алекс
Вэйтч