Голяк
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Голяк

Голяк (сериал, 2019) смотреть онлайн

9.12019, Brassic 2 сезона
Комедии, Детективы18+

Этот сериал пока недоступен

Сюжет

Хитовый британский сериал про простых парней из городка Хоули с черным юмором и криминальными наклонностями. В центре сюжета — приключения страдающего биполярным расстройством мелкого мошенника Винни О’Нила и его друзей, для которых не существует никаких тормозов. С этой бандой точно не соскучишься!

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Рейтинг

8.6 КиноПоиск
8.4 IMDb