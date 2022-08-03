Продолжение культового немецкого сериала «Германия 83». После событий первого сезона прошло три года. Главный герой Мартин Раух прибывает на службу в Кейптаун, где из-за действий протестующих против Апартеида введено чрезвычайное положение. Здесь должна быть совершена важная сделка по продаже оружия. От действий курирующих ее немецких разведчиков зависит благополучие всех жителей ГДР.

