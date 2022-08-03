Wink
Сериалы
Германия 86
1-й сезон

Германия 86 (сериал, 2018) сезон 1 смотреть онлайн

8.42018, Deutschland 86 10 серий
Боевик, Драма18+

Этот сезон пока недоступен

О сериале

Продолжение культового немецкого сериала «Германия 83». После событий первого сезона прошло три года. Главный герой Мартин Раух прибывает на службу в Кейптаун, где из-за действий протестующих против Апартеида введено чрезвычайное положение. Здесь должна быть совершена важная сделка по продаже оружия. От действий курирующих ее немецких разведчиков зависит благополучие всех жителей ГДР.

Страна
Германия
Жанр
Боевик, Драма, Триллер

Рейтинг

7.5 КиноПоиск
7.6 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Германия 86»