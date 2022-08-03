WinkСериалыГермания 861-й сезон
Германия 86 (сериал, 2018) сезон 1 смотреть онлайн
8.42018, Deutschland 86 10 серий
Боевик, Драма18+
Этот сезон пока недоступен
О сериале
Продолжение культового немецкого сериала «Германия 83». После событий первого сезона прошло три года. Главный герой Мартин Раух прибывает на службу в Кейптаун, где из-за действий протестующих против Апартеида введено чрезвычайное положение. Здесь должна быть совершена важная сделка по продаже оружия. От действий курирующих ее немецких разведчиков зависит благополучие всех жителей ГДР.
Рейтинг
7.5 КиноПоиск
7.6 IMDb
- ФКРежиссёр
Флориан
Коссен
- АФРежиссёр
Арни
Фельдхузен
- ЙНАктёр
Йонас
Най
- МШАктриса
Мария
Шрадер
- ФКАктриса
Флоренс
Касумба
- Актёр
Сильвестр
Грот
- СГАктриса
Соня
Герхардт
- ЛВАктриса
Лавиния
Вильсон
- ЛТАктёр
Людвиг
Трепте
- АБАктёр
Александр
Байер
- ФХАктриса
Фритци
Хаберландт
- УПАктёр
Уве
Пройсс
- АУСценарист
Анна
Уингер
- ЭТХудожница
Эшли
Тобиаш
- ЙКМонтажёр
Йенс
Клюбер
- МФОператор
Матиас
Фляйшер
- РХКомпозитор
Райнхольд
Хайль