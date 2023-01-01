Германия 86
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Германия 86 (сериал, 2018) смотреть онлайн

8.42018, Deutschland 86 1 сезон
Боевики, Триллеры18+

Этот сериал пока недоступен

Сюжет

Сиквел немецкого шпионского хита, в котором ГДР вновь понадобилась помощь Мартина Рауха. Три года назад, чтобы спасти мир, юный шпион Мартин раскрыл свою личность, после чего ему пришлось бежать в Анголу. Но прошлое его не отпускает: Леонора, тетка Мартина и агентша Штази по совместительству, разыскивает племянника и просит помочь ей продать оружие в Южной Африке. Все дело в том, что финансовая помощь СССР сильно снизилась, а брать деньги откуда-то нужно. Мартин сомневается в этичности плана, но Леонора настаивает — для него это единственная возможность вернуться домой. Сможет ли Леонора сохранить статус кво и пойдет ли Мартин на сделку с совестью, узнаете, посмотрев сериал «Германия 86» онлайн на Wink.

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Рейтинг

7.6 КиноПоиск
7.6 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Германия 86»

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