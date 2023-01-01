Фурия (сериал, 2021) сезон 1 смотреть онлайн

Сюжет

Коп под прикрытием пытается предотвратить теракт накануне выборов в Германии. Скандинавский триллер в духе «Родины».



Офицер полиции Асгейр, сменив документы, переезжает с дочерью в небольшой живописный городок в Западной Норвегии. Его появление вызывает у коллег вопросы, но им приходится смириться, что большинство информации в личном деле новичка засекречено. Конфликт в местном центре беженцев приводит Асгейра к таинственной девушке Рагне, у которой тоже есть свой секрет. Она известный праворадикальный блогер, которая пропагандирует национализм, а еще она двойной агент, которая внедрилась в организацию, готовящую теракт в центре Европы. Асгейр и Рагна глубоко погружаются в мир ультраправых подпольных группировок на фоне предвыборной истерии, чтобы в решающий момент сорвать жестокую операцию.



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