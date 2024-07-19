Французские уроки. Сезон 1
Wink
Сериалы
Французские уроки
1-й сезон

Французские уроки (сериал, 2012) сезон 1 смотреть онлайн

2012, Французские уроки. Сезон 1 5 серий
ТВ-шоу18+

Сезоны и серии

1-й сезон

О сериале

Новая передача с французским оттенком. Это не просто очередное шоу в мире кулинарии, а своего рода новое слово о еде на просторах телевидения. Передача носит гордое звание «видеоблог» и дает возможность зрителям приобщиться к числу интернет-поклонников женщины-кулинара по имени Ника Белоцерковская.

Вместе с Никой зрители окунутся в прекрасный мир, где из обычных продуктов любая терпеливая домохозяйка может создать маленький кулинарный шедевр для своей семьи.

Страна
Россия
Жанр
ТВ-шоу

Рейтинг