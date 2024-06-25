Французский комедийный сериал со сверхкороткими эпизодами о мужчине, который мечтал найти любовь на спид-дейтинге, но в итоге нашел сплошные проблемы.



Жерому за тридцать, и он уже долгое время чувствует себя слишком одиноко. Чтобы жизнь заиграла новыми красками, он решается на смелый эксперимент: отправиться на большое и многолюдное мероприятие, участники которого хотят познакомиться друг с другом и, возможно, найти вторую половину. К несчастью для Жерома, все идет совсем не так, как он надеялся. На спид-дейтинге ему встречаются вредины, социопатки, душнилы, а то и кто похуже. Сможет ли он пройти через это испытание и сохранить рассудок?



Кошмар только начинается! Следите за любовными приключениями главного героя, включив сериал «Это провал!» 2016 года, смотреть онлайн который можно на нашем видеосервисе Wink.

