Это провал!
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Это провал!

Это провал! (сериал, 2016) смотреть онлайн

6.02016, Faaail! 1 сезон
Комедии16+

Сезоны и серии

1-й сезон

Сюжет

Французский комедийный сериал со сверхкороткими эпизодами о мужчине, который мечтал найти любовь на спид-дейтинге, но в итоге нашел сплошные проблемы.

Жерому за тридцать, и он уже долгое время чувствует себя слишком одиноко. Чтобы жизнь заиграла новыми красками, он решается на смелый эксперимент: отправиться на большое и многолюдное мероприятие, участники которого хотят познакомиться друг с другом и, возможно, найти вторую половину. К несчастью для Жерома, все идет совсем не так, как он надеялся. На спид-дейтинге ему встречаются вредины, социопатки, душнилы, а то и кто похуже. Сможет ли он пройти через это испытание и сохранить рассудок?

Кошмар только начинается! Следите за любовными приключениями главного героя, включив сериал «Это провал!» 2016 года, смотреть онлайн который можно на нашем видеосервисе Wink.

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Информация

Страна
Франция
Жанры
Комедии

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