Эш против Зловещих мертвецов (в переводе Гоблина) (сериал, 2018) сезон 3 смотреть онлайн
9.02018, Ash vs Evil Dead 10 серий
Ужасы, Комедия18+
Этот сезон пока недоступен
О сериале
Рейтинг
7.9 КиноПоиск
8.4 IMDb
- МБРежиссёр
Марк
Бисли
- РДРежиссёр
Рик
Джейкобсон
- ТТРежиссёр
Тони
Тилс
- МДРежиссёр
М.
Дж. Бассетт
- БКАктёр
Брюс
Кэмпбелл
- РСАктёр
Рэй
Сантьяго
- ДДАктриса
Дэна
ДеЛоренцо
- Актриса
Люси
Лоулесс
- ДМАктриса
Джилл
Мари Джонс
- АОАктриса
Ариэль
О’Нилл
- ЛМАктёр
Ли
Мэйджорс
- ТРАктёр
Тед
Рэйми
- МХАктриса
Мишель
Херд
- ДТАктёр
Джоэль
Тобек
- АРСценарист
Айван
Рэйми
- ДИСценарист
Джеймс
Иген
- БКПродюсер
Брюс
Кэмпбелл
- МГПродюсер
Мойра
Грант
- РДПродюсер
Рик
Джейкобсон
- ЧНПродюсер
Чарльз
Найт
- ТИМонтажёр
Том
Иглз
- ДЛКомпозитор
Джозеф
ЛоДука