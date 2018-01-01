Экспедиция в прошлое (сериал, 2017) сезон 1 смотреть онлайн

Экспедиция в прошлое. Сезон 1
2017, Экспедиция в прошлое. Сезон 1 4 серии
Документальный12+

О сериале

«Экспедиция в прошлое» – цикл программ, посвященный историческим загадкам и тайнам. Их будет разгадывать ведущая – Яника Ланд – специалист в области археологии. Она отправится в древние города полуострова Крым, в поисках древних полисов погрузится на дно моря, окунется в атмосферу древних цивилизаций, расскажет о передовых технологиях и разработках в области исторических наук. Вместе с Яникой телеканал «Наука» совершит путешествие в места, которые хранят секреты о прошлом. Разгадать исторические загадки и тайны помогут ведущие мировые специалисты.

Страна
Россия
Жанр
Документальный

Рейтинг