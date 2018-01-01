Эдуардо Нуньес vs Кристофер Диас. Сезон 1
Эдуардо Нуньес vs Кристофер Диас
1-й сезон

Эдуардо Нуньес vs Кристофер Диас (сериал, 2025) сезон 1 смотреть онлайн

2025, Эдуардо Нуньес vs Кристофер Диас. Сезон 1 4 серии
Спортивный
Сезоны и серии

1-й сезон

О сериале

Первая защита пояса чемпиона мира IBF во втором полулегком весе Эдуардо Нуньеса! Мексиканец будет отстаивать титул в родном городе – Лос-Мочисе. Испортить домашний праздник попытается Кристофер Диас, который дважды в карьере уже дрался за мировые пояса, но оба раза безуспешно. Станет ли третья попытка триумфальной?

Жанр
Спортивный

Рейтинг