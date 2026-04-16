Еда Шоу. Сезон 1
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1-й сезон

Еда Шоу (сериал, 2024) сезон 1 смотреть онлайн

2024, Еда Шоу. Сезон 1 5 серий
Кулинария18+
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Сезоны и серии

1-й сезон

О сериале

В каждом выпуске ведущий погружает зрителей в атмосферу настоящего кулинарного праздника. Вместе с приглашенными гостями он создает уникальные блюда, сочетая традиционные рецепты с современными трендами

Страна
Россия
Жанр
Кулинария

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