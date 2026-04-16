Еда Шоу
Wink
Сериалы
Еда Шоу
2024, Еда Шоу 1 сезон
Кулинария18+
Серия в подписке «Wink Всё в одном + START + AMEDIATEKA»

Еда Шоу (сериал, 2024) смотреть онлайн

Сезоны и серии

1-й сезон

О сериале

В каждом выпуске ведущий погружает зрителей в атмосферу настоящего кулинарного праздника. Вместе с приглашенными гостями он создает уникальные блюда, сочетая традиционные рецепты с современными трендами

Страна
Россия
Жанр
Кулинария

Рейтинг