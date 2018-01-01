Джарон Эннис vs Уисма Лима (сериал, 2025) сезон 1 смотреть онлайн

Джарон Эннис несколько лет доминировал в полусреднем дивизионе – защищал мировые пояса и стал объединенным чемпионом. Летом 2025 года непобедимый нокаутер объявил о переходе в первый средний вес, в котором он дебютирует в поединке против Уисмы Лимы. В планах у Энниса самые большие достижения в новых условиях, но сперва необходимо проверить собственный уровень на откровенном аутсайдере. Поражение станет сенсацией и перечеркнет всё, чего Джарон так долго добивался. Давление просто колоссальное!

