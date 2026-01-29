Две жизни Марии (сериал, 2025) сезон 1 смотреть онлайн

Успешный хирург Мария Лушникова — жесткая, волевая и целеустремленная женщина, которая никогда не верила в целительство. После измены любимого мужчины она в сердцах прокляла его, и он погиб в аварии. Никак не связав эти два события, Маша продолжает работать, но неожиданно у нее отказывает рука, вылечить которую не удается. Ее карьера под угрозой. Видя отчаяние дочери, мать советует Марии поехать к целительнице Евдокии в далекую деревеньку Грачи.



Не веря в успех, Мария отправляется к целительнице, но встреча заканчивается совсем не так, как предполагала Лушникова — Евдокия умирает у нее на руках. А перед смертью передает ей свой дар. Свидетелем этого становится профессиональный психолог Вадим Кижуч, который занимается разоблачениями шарлатанов уже несколько лет. Маша превращается в пленницу теперь уже своего дара: она не может уехать из Грачей.

