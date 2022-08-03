Дурман (сериал, 2011) сезон 7 смотреть онлайн

Культовая криминальная драма о выживании в американском пригороде. «Дурман» — история Нэнси (Мэри-Луиз Паркер), вдовы с двумя детьми. В какой-то момент она попадает в криминальный мир, чтобы прокормить свою семью. Вскоре ее услуги становятся крайне востребованными у всех соседей. «Дурман» — термоядерная смесь из драмы, черного юмора и криминала. Шоу завоевало любовь зрителей и критиков по всему миру и получило ряд наград: от «Золотого глобуса» до премии «Спутник»

