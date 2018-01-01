Дуайт в сияющих доспехах (сериал, 2019) сезон 3 смотреть онлайн

«Дуайт в сияющих доспехах» — потрясающий пример того широко привлекательного оригинального контента, который ищут платформы по всему миру.



Действие происходит в Вудсайде, выдуманном калифорнийском городке, в сериале следует Дуайт, современный школьник, и Гретта, готическая принцесса, которую он случайно разбудил, когда они отбивают средневековых злодеев, угрожающих Гретте.



«Дуайт в сияющих доспехах» проходит грань между древним фэнтези и современным миром, уравновешивая их. Один из создателей шоу Брайан Адамс рассказал Deseret News в статье 2018 года, что они представили, что может случиться, если средневековые фантастические существа и люди появятся в современной средней школе.

