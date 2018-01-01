Дуайт в сияющих доспехах (сериал, 2019) сезон 3 смотреть онлайн

WinkДетямДуайт в сияющих доспехах3-й сезон
8.22019, Dwight in Shining Armor 10 серий
Фэнтези, Приключения12+
Этот сезон пока недоступен
О сериале
«Дуайт в сияющих доспехах» — потрясающий пример того широко привлекательного оригинального контента, который ищут платформы по всему миру.
Действие происходит в Вудсайде, выдуманном калифорнийском городке, в сериале следует Дуайт, современный школьник, и Гретта, готическая принцесса, которую он случайно разбудил, когда они отбивают средневековых злодеев, угрожающих Гретте.
«Дуайт в сияющих доспехах» проходит грань между древним фэнтези и современным миром, уравновешивая их. Один из создателей шоу Брайан Адамс рассказал Deseret News в статье 2018 года, что они представили, что может случиться, если средневековые фантастические существа и люди появятся в современной средней школе.
СтранаСША
ЖанрКомедия, Приключения, Фэнтези
Рейтинг
7.0 КиноПоиск
7.6 IMDb
- ДДРежиссёр
Джеффри
Дж. Хант
- ДЛРежиссёр
Джеймс
Ларкин
- ЭГРежиссёр
Эял
Гордин
- БТРежиссёр
Брэд
Таненбаум
- СМАктёр
Слоун
Морган Сигел
- ККАктриса
Кэйтлин
Кармайкл
- ДМАктёр
Джоэль
Маккрэри
- ДБАктриса
Даниэль
Бисутти
- ИХАктёр
Ивэн
Хофер
- БФАктриса
Бонита
Фридериси
- ДБАктёр
Джошуа
Бреслоу
- КГАктёр
Каноа
Гу
- БЛАктёр
Брайан
Льюис
- МФАктёр
Марк
Фарли
- БДСценарист
Брайан
Дж. Адамс
- ЛАСценарист
Лаура
Айкхорн
- БДПродюсер
Брайан
Дж. Адамс
- РКХудожник
Роджер
Крэндолл
- СЧОператор
Сэм
Чейз
- КДКомпозитор
Кристиан
Дэвис