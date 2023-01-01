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Детям
Дуайт в сияющих доспехах
Актёры и съёмочная группа сериала «Дуайт в сияющих доспехах»

Актёры и съёмочная группа сериала «Дуайт в сияющих доспехах»

Режиссёры

Джеффри Дж. Хант

Джеффри Дж. Хант

Jeffrey G. Hunt
Режиссёр
Джеймс Ларкин

Джеймс Ларкин

James Larkin
Режиссёр
Эял Гордин

Эял Гордин

Eyal Gordin
Режиссёр
Брэд Таненбаум

Брэд Таненбаум

Brad Tanenbaum
Режиссёр

Актёры

Слоун Морган Сигел

Слоун Морган Сигел

Sloane Morgan Siegel
АктёрDwight
Кэйтлин Кармайкл

Кэйтлин Кармайкл

Caitlin Carmichael
АктрисаGretta
Джоэль Маккрэри

Джоэль Маккрэри

Joel McCrary
Актёр
Даниэль Бисутти

Даниэль Бисутти

Danielle Bisutti
АктрисаHexela
Ивэн Хофер

Ивэн Хофер

Evan Hofer
АктёрChlodwig
Бонита Фридериси

Бонита Фридериси

Bonita Friedericy
АктрисаNana
Джошуа Бреслоу

Джошуа Бреслоу

Joshua Breslow
Актёр
Каноа Гу

Каноа Гу

Kanoa Goo
АктёрSir Aldred
Брайан Льюис

Брайан Льюис

Brian S. Lewis
Актёр
Марк Фарли

Марк Фарли

Marc Farley
АктёрBarkeep

Сценаристы

Брайан Дж. Адамс

Брайан Дж. Адамс

Brian J. Adams
Сценарист
Лаура Айкхорн

Лаура Айкхорн

Laura Eichhorn
Сценарист

Продюсеры

Брайан Дж. Адамс

Брайан Дж. Адамс

Brian J. Adams
Продюсер

Художники

Роджер Крэндолл

Роджер Крэндолл

Roger Crandall
Художник

Операторы

Сэм Чейз

Сэм Чейз

Sam Chase
Оператор

Композиторы

Кристиан Дэвис

Кристиан Дэвис

Christian Davis
Композитор