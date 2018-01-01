Дорогой доктор (сериал, 2009) сезон 1 смотреть онлайн

WinkСериалыДорогой доктор1-й сезон
8.42009, Royal Pains 10 серий
Драма, Комедия18+
О сериале
Талантливый доктор Хэнк Лоусон однажды допустил врачебную ошибку и потерял блестящую карьеру. Вместе с братом Хэнк отправляется отвлечься на курорт, где по счастливой случайности спасает жизнь модели. Так Хэнк Лоусон становится приходящим врачом в самом престижном пригороде Нью-Йорка.
Рейтинг
7.1 КиноПоиск
7.2 IMDb
- МРРежиссёр
Майкл
Ройч
- МПРежиссёр
Мэттью
Пенн
- ДЧРежиссёр
Джей
Чандрашекхар
- МФАктёр
Марк
Фойерстин
- ПКАктёр
Паоло
Костанзо
- РШАктриса
Решма
Шетти
- БДАктриса
Брук
Д’Орсей
- КСАктёр
Кэмпбелл
Скотт
- Актриса
Джилл
Флинт
- Актёр
Бен
Шенкман
- ГУАктёр
Генри
Уинклер
- РДАктёр
Рупак
Джинн
- ДРАктёр
Дитер
Рисл
- ДЛСценарист
Джоанна
Ли
- СФСценарист
Стюарт
Фельдман
- ЭЛСценарист
Эндрю
Ленчевски
- МРПродюсер
Майкл
Ройч
- ЭЛПродюсер
Эндрю
Ленчевски
- РФПродюсер
Рич
Фрэнк
- ДАМонтажёр
Дэниэл
А. Вальверде
- ДРОператор
Джозеф
Р. Коллинз
- ДДОператор
Джим
Дено
- МСОператор
Майкл
Словис
- ДСКомпозитор
Джеймс
С. Левайн