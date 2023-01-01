Дорогой доктор
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Дорогой доктор

Дорогой доктор (сериал, 2009) смотреть онлайн

8.42009, Royal Pains 5 сезонов
Драмы, Комедии18+

Этот сериал пока недоступен

Сюжет

Талантливый доктор Хэнк Лоусон однажды допустил врачебную ошибку и потерял блестящую карьеру. Вместе с братом Хэнк отправляется отвлечься на курорт, где по счастливой случайности спасает жизнь модели. Так Хэнк Лоусон становится приходящим врачом в самом престижном пригороде Нью-Йорка.

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Рейтинг

7.1 КиноПоиск
7.2 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Дорогой доктор»

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