Wink
Детям
Домики
1-й сезон

Домики (мультсериал, 2017) сезон 1 смотреть онлайн

8.12017, Домики. Сезон 1 86 серий
Мультсериалы, Для самых маленьких0+

Этот сезон пока недоступен

О сериале

Действие происходит в мире домиков, где все строения могут разговаривать, и у них есть глазки. Домики обычно стоят на месте, но есть и такие, которые умеют передвигаться, например, Гриша — домик-на-колесах. Гриша, один или в компании дирижабля Жени или парома Савелия, отправляется в путешествие по разным городам.

Страна
Россия
Жанр
Мультсериалы, Для самых маленьких

Рейтинг

8.1 КиноПоиск