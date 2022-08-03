WinkДетямДоктор Машинкова1-й сезон
Доктор Машинкова (мультсериал, 2015) сезон 1 смотреть онлайн
8.12015, Доктор Машинкова. Сезон 1 57 серий
Мультсериалы, Для самых маленьких0+
Этот сезон пока недоступен
О сериале
На простых примерах Доктор Машинкова расскажет детям о необходимости дорожных знаков и их значении. В каждой серии к Доктору будут обращаться различные пациенты, которые не соблюдали правил и из-за этого попали в непредвиденную аварию. Разобрав каждый случай, Машинкова укажет на допущенные ошибки водителей и расскажет, как необходимо было поступить в той или иной ситуации.
СтранаРоссия
ЖанрМультсериалы, Для самых маленьких
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8.1 КиноПоиск