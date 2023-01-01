8.12015, Доктор Машинкова 1 сезон
Мультсериалы, Для самых маленьких0+
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Доктор Машинкова (мультсериал, 2015) смотреть онлайн
Сюжет
Спустило колесо, сломался двигатель — не беда, на помощь придет доктор Машинкова. Главная героиня мультсериала «Доктор Машинкова» — настоящий профессионал, она работает в ремонтной автомастерской и знает о машинах все. Вместе с ней ваш ребенок узнает о правилах дорожного движения, об устройстве автомобиля, выучит цвета и формы, научится решать логические задачки.
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