Доктор Машинкова (мультсериал, 2015) смотреть онлайн

Сюжет

Спустило колесо, сломался двигатель — не беда, на помощь придет доктор Машинкова. Главная героиня мультсериала «Доктор Машинкова» — настоящий профессионал, она работает в ремонтной автомастерской и знает о машинах все. Вместе с ней ваш ребенок узнает о правилах дорожного движения, об устройстве автомобиля, выучит цвета и формы, научится решать логические задачки.



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