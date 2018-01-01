Wink
Детям
Доктор Айболит
1-й сезон

Доктор Айболит (мультсериал, 1984) сезон 1 смотреть онлайн

8.81984, Доктор Айболит. Сезон 1 7 серий
Мультсериалы, Советские мультфильмы6+

Этот сезон пока недоступен

О сериале

Доктор Айболит вместе со своими друзьями-животными переживает самые невероятные приключения.

Страна
СССР
Жанр
Советские мультфильмы, Мультсериалы

Рейтинг

7.6 КиноПоиск
7.5 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Доктор Айболит»