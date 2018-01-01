Дэйв Аллен vs Арсланбек Махмудов (сериал, 2025) сезон 1 смотреть онлайн

Российский тяжеловес Арсланбек Махмудов – страшнейший соперник для Дэвида Аллена. Британец рассказал, что согласился на бой в надежде на запредельную мотивацию и, как следствие, идеальный тренировочный лагерь. Только так у него будут хотя бы какие-то шансы. Махмудов же собирается уверенно победить и замахнуться на поединок против Энтони Джошуа. У обоих бойцов по 19 нокаутов в карьере, поэтому есть все основания ждать зрелища. Важный вечер, который укрепит чьи-то амбиции. А чьи-то разрушит.

