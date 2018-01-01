Wink
Сериалы
Девушка по вызову
1-й сезон

Девушка по вызову (сериал, 2016) сезон 1 смотреть онлайн

7.42016, The Girlfriend Experience 13 серий
Драма18+

Этот сезон пока недоступен

О сериале

Кристин Рид совмещает учебу на юрфаке со стажировкой в юридической фирме «Кирклэнд-Аллен» и испытывает вечные трудности с деньгами. По совету подруги, девушка устраивается в эскорт-услуги. Героиня погружается в темный мир порока и узнает постыдные секреты «Кирклэнд-Аллен».

Страна
США
Жанр
Драма

Рейтинг

6.5 КиноПоиск
7.0 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Девушка по вызову»