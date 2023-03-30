Детектив снов. Сезон 1
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Детектив снов
1-й сезон

Детектив снов (сериал, 2020) сезон 1 смотреть онлайн

8.72020, Qian meng zhui xiong 24 серии
Фэнтези, Детектив18+

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О сериале

Детектив Чэнь Сы — профессионал своего дела, и всегда подмечает детали, незаметные для других. Получив повышение, девушка переезжает в Цзянчэн, который также называют Городом снов. Дело в том, что местные обладают способностью толкования снов. Вскоре Чэнь Сы знакомится с Юань Буцзе. Он не только может расшифровывать сны, но и управлять ими, проникая в разум человека. Вместе им предстоит разобраться в делах, которые творятся в Городе снов.

Страна
Китай
Жанр
Криминал, Фэнтези, Детектив

Рейтинг

7.6 КиноПоиск
7.4 IMDb