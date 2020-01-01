WinkСериалыДетектив снов1-й сезон13-я серия
8.72020, Qian meng zhui xiong
Детектив, Фэнтези18+
Детектив снов (сериал, 2020) сезон 1 серия 13 смотреть онлайн
О сериале
Детектив Чэнь Сы — профессионал своего дела, и всегда подмечает детали, незаметные для других. Получив повышение, девушка переезжает в Цзянчэн, который также называют Городом снов. Дело в том, что местные обладают способностью толкования снов. Вскоре Чэнь Сы знакомится с Юань Буцзе. Он не только может расшифровывать сны, но и управлять ими, проникая в разум человека. Вместе им предстоит разобраться в делах, которые творятся в Городе снов.
Рейтинг
7.7 КиноПоиск
6.9 IMDb
- ШВРежиссёр
Шэнь
Вэньшуай
- ВХАктриса
Ван
Хэжунь
- СЯАктёр
Сун
Ян
- СИАктриса
Сунь
Инин
- ХЛАктёр
Хэ
Лэй
- ЧЧАктёр
Чан
Чжэкуань
- МВАктёр
Ма
Вэньчжун
- Актриса
Гао
Юэр
- ПЯАктриса
Пэн
Ян
- ЧИАктёр
Чэнь
Иэнь
- ГЦАктёр
Гун
Цзиньго
- ИЧАктриса дубляжа
Ирина
Чумантьева
- ДСАктёр дубляжа
Дмитрий
Стрелков
- ЕЧАктриса дубляжа
Елизавета
Чабан
- ИЧАктёр дубляжа
Иван
Чабан
- НКАктёр дубляжа
Никита
Крахмалев