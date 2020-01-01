Детектив снов (сериал, 2020) сезон 1 серия 13 смотреть онлайн

Детектив снов. Сезон 1. Серия 13
Детектив снов
1-й сезон
13-я серия
8.72020, Qian meng zhui xiong
Детектив, Фэнтези18+
Детектив Чэнь Сы — профессионал своего дела, и всегда подмечает детали, незаметные для других. Получив повышение, девушка переезжает в Цзянчэн, который также называют Городом снов. Дело в том, что местные обладают способностью толкования снов. Вскоре Чэнь Сы знакомится с Юань Буцзе. Он не только может расшифровывать сны, но и управлять ими, проникая в разум человека. Вместе им предстоит разобраться в делах, которые творятся в Городе снов.

Страна
Китай
Жанр
Криминал, Фэнтези, Детектив
Время
38 мин / 00:38

Рейтинг

7.7 КиноПоиск
6.9 IMDb