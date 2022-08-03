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Детали. Новейшая история
1-й сезон

Детали. Новейшая история (сериал, 2011) сезон 1 смотреть онлайн

8.32011, Детали. Новейшая история. Сезон 1 10 серий
ТВ-шоу18+

Этот сезон пока недоступен

О сериале

Еженедельный тележурнал о замечательных людях и знаменательных событиях страны и мира. Увлекательные и эксклюзивные репортажи, «горячие» новости, портреты на фоне времени, разговоры в студии — новый проект покажет детали с разных сторон.

Страна
Россия
Жанр
ТВ-шоу

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