Детали. Новейшая история
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Детали. Новейшая история

Детали. Новейшая история (сериал, 2011) смотреть онлайн

8.32011, Детали. Новейшая история 1 сезон
ТВ-шоу18+

Этот сериал пока недоступен

О сериале

Еженедельный тележурнал о замечательных людях и знаменательных событиях страны и мира. Увлекательные и эксклюзивные репортажи, «горячие» новости, портреты на фоне времени, разговоры в студии — новый проект покажет детали с разных сторон.

Страна
Россия
Жанр
ТВ-шоу

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