WinkСериалыДень Триффидов1-й сезон
День Триффидов (сериал, 2009) сезон 1 смотреть онлайн
8.32009, The Day of the Triffids 2 серии
Ужасы, Фантастика16+
Серия в подписке «КиноVIP + viju»
Сезоны и серии
Сюжет
После всеобщего наблюдения необычного астрономического явления — «звездопада» большая часть людей на Земле ослепла (за исключением тех, кто по какой-либо причине не смотрел на небо во время этого явления).
Сериал День Триффидов 1 сезон смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.
Информация
СтранаВеликобритания, Канада
ЖанрыФантастика, Ужасы, Боевики
Рейтинг
6.0 КиноПоиск
5.6 IMDb