День Триффидов. Сезон 1
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День Триффидов
1-й сезон

День Триффидов (сериал, 2009) сезон 1 смотреть онлайн

8.32009, The Day of the Triffids 2 серии
Ужасы, Фантастика16+
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1-й сезон

Сюжет

После всеобщего наблюдения необычного астрономического явления — «звездопада» большая часть людей на Земле ослепла (за исключением тех, кто по какой-либо причине не смотрел на небо во время этого явления).

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Рейтинг

6.0 КиноПоиск
5.6 IMDb