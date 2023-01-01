День Триффидов (сериал, 2009) сезон 1 смотреть онлайн

Сюжет

После всеобщего наблюдения необычного астрономического явления — «звездопада» большая часть людей на Земле ослепла (за исключением тех, кто по какой-либо причине не смотрел на небо во время этого явления).



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