WinkСериалыДекабристка1-й сезон
Декабристка (сериал, 2018) сезон 1 смотреть онлайн
2018, Декабристка. Сезон 1 10 серий
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Сезоны и серии
- 16+50 мин
Декабристка
Сезон 1 Серия 1
- 16+48 мин
Декабристка
Сезон 1 Серия 2
- 16+50 мин
Декабристка
Сезон 1 Серия 3
- 16+50 мин
Декабристка
Сезон 1 Серия 4
- 16+51 мин
Декабристка
Сезон 1 Серия 5
- 16+51 мин
Декабристка
Сезон 1 Серия 6
- 16+50 мин
Декабристка
Сезон 1 Серия 7
- 16+49 мин
Декабристка
Сезон 1 Серия 8
- 16+51 мин
Декабристка
Сезон 1 Серия 9
- 16+51 мин
Декабристка
Сезон 1 Серия 10
О сериале
Москва, 1950-е годы. Левицкий заработал репутацию адвоката, не знающего поражений. Однако его профессионализм очень не нравится старому знакомому, влиятельному прокурору Громову. Даже больше, чем споры в зале суда, его задевает, что обожаемая им Зина, отвергшая его чувства, в итоге выбрала этого выскочку Левицкого. После очередного конфликта между соперниками Громов фабрикует ложное обвинение, по которому адвоката отправляют в лагерь в Иркутскую область. Зина без раздумий оставляет свою благополучную столичную жизнь и отправляется вслед за любимым.
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