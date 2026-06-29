Декабристка. Сезон 1
Wink
Сериалы
Декабристка
1-й сезон

Декабристка (сериал, 2018) сезон 1 смотреть онлайн

2018, Декабристка. Сезон 1 10 серий
Драма16+
Серия в подписке «PREMIER»

Сезоны и серии

1-й сезон

О сериале

Москва, 1950-е годы. Левицкий заработал репутацию адвоката, не знающего поражений. Однако его профессионализм очень не нравится старому знакомому, влиятельному прокурору Громову. Даже больше, чем споры в зале суда, его задевает, что обожаемая им Зина, отвергшая его чувства, в итоге выбрала этого выскочку Левицкого. После очередного конфликта между соперниками Громов фабрикует ложное обвинение, по которому адвоката отправляют в лагерь в Иркутскую область. Зина без раздумий оставляет свою благополучную столичную жизнь и отправляется вслед за любимым.

Страна
Россия
Жанр
Драма

Рейтинг

6.8 КиноПоиск