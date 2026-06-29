Москва, 1950-е годы. Левицкий заработал репутацию адвоката, не знающего поражений. Однако его профессионализм очень не нравится старому знакомому, влиятельному прокурору Громову. Даже больше, чем споры в зале суда, его задевает, что обожаемая им Зина, отвергшая его чувства, в итоге выбрала этого выскочку Левицкого. После очередного конфликта между соперниками Громов фабрикует ложное обвинение, по которому адвоката отправляют в лагерь в Иркутскую область. Зина без раздумий оставляет свою благополучную столичную жизнь и отправляется вслед за любимым.

