Чудо-братья (сериал, 2023) сезон 1 смотреть онлайн
Сезоны и серии
- 16+58 мин
Чудо-братья
Сезон 1 Серия 1Бесплатно
- 16+61 мин
Чудо-братья
Сезон 1 Серия 2Бесплатно
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Чудо-братья
Сезон 1 Серия 3Бесплатно
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Чудо-братья
Сезон 1 Серия 4Бесплатно
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Чудо-братья
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Чудо-братья
Сезон 1 Серия 6Бесплатно
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Чудо-братья
Сезо�н 1 Серия 7Бесплатно
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Чудо-братья
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Чудо-братья
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Сезон 1 Серия 12Бесплатно
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Чудо-братья
Сезон 1 Серия 13Бесплатно
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Чудо-братья
Сезон 1 Серия 14Бесплатно
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Чудо-братья
Сезон 1 Серия 15Бесплатно
- 16+72 мин
Чудо-братья
Сезон 1 Серия 16Бесплатно
Сюжет
Писатель-неудачник присваивает роман пешехода, сбитого им в ДТП, но тот чудесным образом выживает. Закрученная детективная дорама от режиссера «Прекрасного мира».
Писатель Юк Дон Джу семь лет участвует в различных конкурсах в надежде, что его творчество заметят, но пока безуспешно. Ему приходится зарабатывать доставкой воды, а еще его жизнь омрачают долги и пьянство матери. Однажды, находясь за рулем в пылу телефонной ссоры, он сбивает выбежавшего на дорогу юношу по имени Кан Сан. Парня увозят в больницу с нулевыми шансами выжить, а Дон Джу находит в его рюкзаке рукопись под названием «Бог мертв». Полагая, что пострадавший погиб, писатель решает выдать его произведение за свое. Как вдруг, к удивлению докторов, Кан Сан приходит в себя. Дон Джу начинает общаться с юношей, чтобы выяснить, помнит ли он о рукописи, и обнаруживает, что у воскресшего развилась не только амнезия, но и телепатические способности. Тем временем роман, украденный Дон Джу, стремительно набирает популярность, а преступления, описанные в нем, происходят в реальной жизни.
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