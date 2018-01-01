WinkДетямЧудеса Солнечной системы1-й сезон
Чудеса Солнечной системы (сериал, 2010) сезон 1 смотреть онлайн
2010, Wonders of the Solar System 5 серий
Документальный0+
Этот сезон пока недоступен
О сериале
На протяжении тысячелетий люди зачарованно смотрели на звездное небо. Мы предлагаем Вам отправиться в захватывающее путешествие в глубины этого непознанного пространства, чтобы своими глазами увидеть истинную и удивительную красоту нашей Cолнечной системы.
СтранаВеликобритания
ЖанрДокументальный
Рейтинг
8.6 КиноПоиск
8.8 IMDb