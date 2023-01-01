Чудеса Солнечной системы (сериал, 2010) смотреть онлайн
2010, Wonders of the Solar System 1 сезон
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Сюжет
На протяжении тысячелетий люди зачарованно смотрели на звездное небо. Мы предлагаем Вам отправиться в захватывающее путешествие в глубины этого непознанного пространства, чтобы своими глазами увидеть истинную и удивительную красоту нашей Cолнечной системы.
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Информация
СтранаВеликобритания
ЖанрыДокументальные
Рейтинг
8.6 КиноПоиск
8.8 IMDb