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Члены королевской семьи
4-й сезон

Члены королевской семьи (сериал, 2018) сезон 4 смотреть онлайн

2018, The Royals 10 серий
Драма18+

Этот сезон пока недоступен

О сериале

История о вымышленной британской королевской семье в современном Лондоне, которая живет в мире роскоши и королевских традиций, что позволяет удовлетворять любые желания каждого из них.

Страна
Великобритания, США
Жанр
Драма

Рейтинг

7.1 КиноПоиск
7.4 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Члены королевской семьи»