Черные паруса (сериал, 2014) сезон 1 смотреть онлайн

2014, Black Sails 1 8 серий
1715 год. Золотой век — вершина пиратства в Карибском море. Остров бывшей британской колонии Нью-Провиденс является территорией беззакония. Самым грозным из них является капитан Флинт. Но британский флот возвращается в эти воды, угрожая уничтожить Флинта и его команду.

США, ЮАР
Боевик

7.7 КиноПоиск
8.2 IMDb

