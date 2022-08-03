WinkСериалыЧерная материя3-й сезон
Черная материя (сериал, 2017) сезон 3 смотреть онлайн
8.52017, Dark Matter 13 серий
Фантастика, Триллер18+
Этот сезон пока недоступен
О сериале
Заключительный 3 сезон о приключениях экипажа космического корабля бесплатного онлайн сериала «Черная материя» в высоком качестве у нас на портале.
СтранаКанада
ЖанрФантастика, Приключения, Драма, Детектив, Триллер
Рейтинг
7.3 КиноПоиск
7.5 IMDb
- РМРежиссёр
Рон
Мерфи
- БМРежиссёр
Брюс
МакДональд
- ДСРежиссёр
Джон
Стэд
- ЭМРежиссёр
Энди
Микита
- МОАктриса
Мелисса
О’Нил
- Актёр
Энтони
Лемке
- АМАктёр
Алекс
Маллари мл.
- ДФАктриса
Джоделль
Ферланд
- РКАктёр
Роджер
Кросс
- ЗПАктриса
Зои
Палмер
- МБАктёр
Марк
Бендавид
- МЛАктриса
Мелани
Либёрд
- НБАктриса
Натали
Браун
- ЭВАктриса
Эллен
Вонг
- ДМСценарист
Джозеф
Маллоцци
- ПМСценарист
Пол
Малли
- РССценарист
Роберт
С. Купер
- ИРСценарист
Ивон
Р. Барток
- ДФПродюсер
Джей
Файастоун
- ДМПродюсер
Джозеф
Маллоцци
- ВХМонтажёр
Венди
Халлам Мартин
- ПДМонтажёр
Пол
Дж. Дэй
- ДИМонтажёр
Джейсон
Ирвин