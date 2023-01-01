Черная материя
Wink
Сериалы
Черная материя

Черная материя (сериал, 2015) смотреть онлайн

8.52015, Dark Matter 3 сезона
Фантастика, Драмы18+

Этот сериал пока недоступен

Сюжет

Экипаж затерянного в космосе корабля пробудился от длительного анабиоза. Астронавты обнаруживают, что у них не осталось ни единого воспоминания о том, как они попали на борт. На каждом шагу члены экипажа сталкиваются с многочисленными угрозами, и в предстоящей борьбе за жизнь им придется стать сплоченной командой. Но полностью довериться друг другу становится не так просто.

Все сезоны сериала Черная материя смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.

Информация

Рейтинг

7.4 КиноПоиск
7.5 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Черная материя»

Всё