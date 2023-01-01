Черная материя (сериал, 2015) смотреть онлайн

Сюжет

Экипаж затерянного в космосе корабля пробудился от длительного анабиоза. Астронавты обнаруживают, что у них не осталось ни единого воспоминания о том, как они попали на борт. На каждом шагу члены экипажа сталкиваются с многочисленными угрозами, и в предстоящей борьбе за жизнь им придется ста�ть сплоченной командой. Но полностью довериться друг другу становится не так просто.



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