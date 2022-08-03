Wink
Сериалы
Черная материя
2-й сезон

Черная материя (сериал, 2016) сезон 2 смотреть онлайн

8.52016, Dark Matter 13 серий
Фантастика, Триллер18+

Этот сезон пока недоступен

О сериале

Фантастика триллер приключения все это в 2 сезоне бесплатного онлайн сериала «Черная материя» в высоком качестве у нас на портале.

Страна
Канада
Жанр
Фантастика, Приключения, Драма, Детектив, Триллер

Рейтинг

7.4 КиноПоиск
7.5 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Черная материя»