Чат (сериал, 2026) сезон 1 смотреть онлайн

Чат (сериал, 2026) сезон 1
2026, Чат. Сезон 1
Комедия
Кристина, Даша, Наташа и Настя подружились в родном Екатеринбурге, но уже давно живут совершенно разными судьбами. Кристина переехала в Москву и стала настоящей телезвездой, Даша вышла замуж за питерского футболиста, Настя работает медиком в Сочи, а Наташа так и осталась в Екатеринбурге.
Но девушки всё же нашли способ всегда оставаться вместе: их чат. Для них это возможность откровенно делиться переживаниями, поддерживать друг друга и идти по жизни рядом, даже находясь на расстоянии в тысячах километров.