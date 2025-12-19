Чат (сериал, 2026) сезон 1 серия 1 смотреть онлайн

Кристина, Даша, Наташа и Настя подружились в родном Екатеринбурге, но уже давно живут совершенно разными судьбами. Кристина переехала в Москву и стала настоящей телезвездой, Даша вышла замуж за питерского футболиста, Настя работает медиком в Сочи, а Наташа так и осталась в Екатеринбурге.



Но девушки всё же нашли способ всегда оставаться вместе: их чат. Для них это возможность откровенно делиться переживаниями, поддерживать друг друга и идти по жизни рядом, даже находясь на расстоянии в тысячах километров.

