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Быть человеком
2-й сезон

Быть человеком (сериал, 2010) сезон 2 смотреть онлайн

2010, Being Human 2 8 серий
Ужасы, Фэнтези18+

Этот сезон пока недоступен

О сериале

Налаженная жизнь Джорджа, Митчелла и Энни сильно осложняется. У Джорджа появляется девушка Нина. У Митчелла проблемы с полицией и двумя могущественными вампирами. Также друзья попадают в поле зрения таинственной организации, занимающейся исследованием сверхъестественных сил.

Страна
Великобритания
Жанр
Комедия, Ужасы, Драма, Фэнтези

Рейтинг

7.4 КиноПоиск
7.8 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Быть человеком»