WinkСериалыБыть человеком2-й сезон
Быть человеком (сериал, 2010) сезон 2 смотреть онлайн
2010, Being Human 2 8 серий
Ужасы, Фэнтези18+
Этот сезон пока недоступен
О сериале
Налаженная жизнь Джорджа, Митчелла и Энни сильно осложняется. У Джорджа появляется девушка Нина. У Митчелла проблемы с полицией и двумя могущественными вампирами. Также друзья попадают в поле зрения таинственной организации, занимающейся исследованием сверхъестественных сил.
СтранаВеликобритания
ЖанрКомедия, Ужасы, Драма, Фэнтези
Рейтинг
7.4 КиноПоиск
7.8 IMDb
- ФДРежиссёр
Филип
Джон
- КТРежиссёр
Колин
Тиг
- ДОРежиссёр
Дэниэл
О’Хара
- ЧМРежиссёр
Чарльз
Мартин
- ЛКАктриса
Ленора
Кричлоу
- Актёр
Рассел
Тови
- Актёр
Эйдан
Тёрнер
- ШКАктриса
Шинейд
Кинэн
- МСАктёр
Майкл
Соча
- ДМАктёр
Дэмиен
Молони
- ДУАктёр
Джейсон
Уоткинс
- КБАктриса
Кейт
Брекен
- ДСАктёр
Дональд
Самптер
- ПКАктёр
Пол
Кэйси
- ТУСценарист
Тоби
Уитхауз
- ДМСценарист
Джэми
Матисон
- ЛМСценарист
Лиза
МакГи
- РППродюсер
Роб
Перси
- ТУПродюсер
Тоби
Уитхауз
- РУКомпозитор
Ричард
Уэллс