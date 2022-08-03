Быть человеком (сериал, 2008) смотреть онлайн
2008, Being Human 5 сезонов
Ужасы, Фэнтези18+
О сериале
В одном доме живут трое: вампир, оборотень и привидение. Вампир пытается не питаться людьми, оборотень жутко мучается из-за полнолуния, и каждый раз пытается провести его так, чтобы никто не пострадал, привидение же немного странное создание, которое убирается в доме, готовит чай.
СтранаВеликобритания
ЖанрУжасы, Фэнтези, Триллер
Рейтинг
7.4 КиноПоиск
7.8 IMDb
- ФДРежиссёр
Филип
Джон
- КТРежиссёр
Колин
Тиг
- ДОРежиссёр
Дэниэл
О’Хара
- ЧМРежиссёр
Чарльз
Мартин
- ЛКАктриса
Ленора
Кричлоу
- Актёр
Рассел
Тови
- Актёр
Эйдан
Тёрнер
- ШКАктриса
Шинейд
Кинэн
- МСАктёр
Майкл
Соча
- ДМАктёр
Дэмиен
Молони
- ДУАктёр
Джейсон
Уоткинс
- КБАктриса
Кейт
Брекен
- ДСАктёр
Дональд
Самптер
- ПКАктёр
Пол
Кэйси
- ТУСценарист
Тоби
Уитхауз
- ДМСценарист
Джэми
Матисон
- ЛМСценарист
Лиза
МакГи
- РППродюсер
Роб
Перси
- ТУПродюсер
Тоби
Уитхауз
- РУКомпозитор
Ричард
Уэллс