Бумажные глаза Пришвина (сериал, 1989) сезон 1 смотреть онлайн

Сюжет

Телережиссер Павел Пришвин снимается у своего друга-кинорежиссера, фильм которого рассказывает о сталинизме. Павел играет капитана органов госбезопасности, ведущего одно из многочисленных дел. Фильм создается в высшей степени конъюнктурный. Павел понимает это, поскольку на телевидении он работает с документами сорокалетней давности, знакомится с людьми, о которых готовит передачу, посвященную пионерам телерадиовещания. Соотнося реальные драмы с тем, в чем ему предлагают участвовать, Павел Пришвин «заболевает» историей...



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