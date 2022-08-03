Брошенный кролик. Сезон 1
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Брошенный кролик
1-й сезон

Брошенный кролик (сериал, 2011) сезон 1 смотреть онлайн

9.02011, Usagi doroppu 12 серий
Аниме, Комедия18+

Этот сезон пока недоступен

О сериале

30-летний Дайкити Кавати, холостяк и работоголик, получает известие о смерти деда. А на похоронах выясняется, что у старика осталась внебрачная 6-летняя дочь, которую родня собирается отослать в приют. Дайкити решает взять брошенку себе и, таким образом становится отчимом собственной тeте.

Страна
Япония
Жанр
Комедия, Драма, Аниме

Рейтинг

8.4 КиноПоиск
8.2 IMDb